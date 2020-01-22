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هام وعاجل  .. وفاة الرئيس  التركي  رجب طيب اردوغان

 

هام وعاجل  .. وفاة الرئيس  التركي  رجب طيب اردوغان

 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي و الإعلامي  صباح اليوم الأربعاء  ، نبأ حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر نوبة قلبية مفاجئة، بعد عودته من المؤتمر الذي عقد ببرليين بألمانيا إثر ضغوط شعبية تركية بعد عزله دوليا الأمر

واكدت مصادر معرضة تركية ان هناك تعتيم اعلامي علي خبر وفاة الرئيس التركي اردوغان.

الذي دوى صداه مؤثرا وذاع في العديد من وسائل الإعلام الدولية، في الوقت الذي لم يصدر خلاله أي تعليق تركي حول الموضوع.

وانتشرت أخبار غير مؤكدة نسبت إلى موقع بي بي سي الإخباري دارت حول وفاة أردوغان، وفي الحال تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر دون تأكيده ليثير العديد من الجدل. 

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