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محمد رضا سمير مديرًا للشؤون التنفيذية بتعليمية ببنها

محمد رضا سمير مديرًا للشؤون التنفيذية بتعليمية ببنها

السيد يوسف

أصدرت إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية بالقليوبية قرارًا تنفيذيًا بأحقية محمد رضا سمير مديرًا لإدارة الشؤون التنفيذية بإدارة بنها التعليمية حيث جاء بحيثيات القرار انه كبير معلمين تربيه رياضيه نشاط وأنها من ضمن مهامه الوظيفية الإشراف علي الأنشطة

من جانبه قدم عبد الرحمن فتح الباب مدير الإدارة التهنئة له وطالبه ببذل المزيد من العمل من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية

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