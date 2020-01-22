محافظ القليوبية يقوم بجولة مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لبحث وإستغلال عدد من الأصول والمنشآت غير المستغله للمنفعة العامة

في إطار حرص محافظة القليوبية علي إستغلال أصول الدولة غير المستغلة للإستفادة منها في إقامة مشروعات تعظم من قيم الاستثمار بالمحافظة لخلق فرص عمل وتنمية موارد المحافظة، إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الدكتور/ ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث قاما بجولة تفقدية لعدد من المنشأت المملوكة للمحافظة وغير مستغلة حاليا ومن بينها مبني السلخانة بمنطقة الرملة بمركز بنها ومبني سوق الإثنين بعزبة البرنس والطابق الثالث بالموقف متعدد الطوابق بمدينة بنها والمبني الإداري التابع للموقف ثم المساحات الفارغة بنطاق مشروع بورصة الدواجن.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ان حسن استغلال هذه الاصول سيؤدى الى زيادة الموارد الذاتية للمحافظة وايجاد فرص عمل للشباب مشيرا أن تلك المناطق التي تم المرور عليها بجولة اليوم تعد مرحلة أولي لأصول غير مستغلة بالمحافظة وسيتم البدء فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية لحسن إستغلالها للمنفعة العامة.

ومن جانبه أعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن سعادته لزيارة المحافظة مشيرا أن المحافظة زاخرة بالكثير من الفرص الإستثمارية الجاذبة للعديد من الأنشطة مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة شاملة لتلك المناطق التي تم معاينتها وتحديد أنسب المشروعات التي تتناسب معها وتحديد الكيان القانوني للتشغيل والإدارة.

مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، ويعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل فى هذه الأصول بما يحقق النفع العام .

