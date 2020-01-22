محافظ القليوبية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي

بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة والذكرى التاسعة لثورة 25 يناير

كتب السيد يوسف

أرسل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس/عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة والذكرى التاسعة لثورة 25 يناير جاء فيها” يسعدني ويشرفني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية بأطيب التهاني بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستون لعيد الشرطة، تلك المناسبة التاريخية الخالدة والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين ويطيب لي في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أدعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى مصر الحبيبة بكل الخير والسلام والازدهار وكل عام وسيادتكم بخير” .

كما بعث محافظ القليوبية برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء/محمود توفيق وزير الداخلية واللواء/محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجميع الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة متمنيًا من الله العلي القدير أن يعيدها بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.