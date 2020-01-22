محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان فى زيارة تفقدية لمدينة كفرشكر لتفقد المشاريع التنموية والخدمية التى تقام فيها .

السيد يوسف

حيث قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بوضع حجر الأساس لبناء مدرسة للتعليم الأساسي ، وذلك بحضور النائب البرلماني محمد زكريا محي الدين ووكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان ومدير إدارة كفرشكر التعليمية خالد جرامون ووكيله الإدارة دكتورة هاله عاشور .

كما أعرب المحافظ عن سعادته بما يتم انجازه من مشاريع قومية تهدف إلى زيادة المعدلات التنموية والتطوير فى منظومه التعليم بالقليوبية ، ووجه المحافظ الشكر لكل أبناء كفرشكر المساهمين فى إنشاء مدراس جديدة سواء بالتبرع بالأرض أو باقامتها .

وشدد الهجان على ضرورة إنهاء كافة العراقيل وتزليلها التى تواجه إنشاء المدارس واى مشاريع قومية وأكد على ذلك لمسؤولين الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة .