عاجل ننشر اسعار العملات فى الاسواق العالمية والمصرية

سجلت اسعار العملات اليوم الأربعاء في الاسواق العالمية والمصرية

وسجل سعر الدولار 15.72 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.50 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع.

وبلغ الريـال السعودي 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، ووصل الدينار الكويتي 51.82 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتى 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.47 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين ياباني 14.66 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع.