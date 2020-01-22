صحيفة: أردوغان سيدخل تركيا في صراعات مع دول أوروبا

حذرت صحيفة “أحوال” التركية من أن أنقرة ستفقد أهم حلفائها في أوروبا بسبب السياسة الخارجية العدوانية التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان في منطقة المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا ستفقد دعم إيطاليا وهي الحليف الأقوى لها بالاتحاد الأوروبي، بسبب موقفها تجاه التنقيب عن الغاز بالمتوسط، معاداتها لعدد من الدول ومن بينها اليونان.

وتابعت أن السياسة الخارجية التركية التي يسير عليها أردوغان خصوصا تجاه قضيتي غاز المتوسط وليبيا من شأنها أن تدخل بلاده في صدامات مع دول الاتحاد الأوروبي ومنها اليونان وقبرص و إيطاليا وفرنسا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لإرسال قوات تركية إليها، وهو القرار الذي وافق عليه البرلمان في بعدها بأسابيع، وهي الخطوة التي قد تؤدى إلى تصعيد الحرب الأهلية في ذلك البلد.

وانتقدت الصحيفة مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين دون حضور العشاء الرسمي، بعد أن التزم

الحاضرون في برلين بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من حدة النزاع.

وتابعت أن تلك القرارات لم تمنع أردوغان من إلقاء اللوم على اللواء خليفة حفتر وأنه هو المتسبب في تصعيد الموقف بليبيا.

ونقلت الصحيفة عن ألكساندر كلاركسون، المحاضر في الدراسات الألمانية والأوروبية في كلية كينجز كوليدج لندن قوله “يبدو أن مهمة أردوغان هي إحراق كل الطرق الدبلوماسية الممكنة نحو حل وسط”.

وقال المحلل التركي جنكيز “الخطاب العدواني من جانب أنقرة وصل الآن إلى أعلى مستوى” متابعا “أوروبا تفقد صبرها بسبب تكتيكات أردوغان الأخيرة تجاه التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط”.