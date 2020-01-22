القبض على سيدة وسائق وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالقليوبية

تمكن صباط خدمة تأمين الطريق الدائري التابعة لمديرية أمن القليوبية ، من القبض على سيدة وسائق حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

أثناء وجود كل من «محمد.م.م» 39 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة مرسى مطروح، و«فاطمة.ع.م» 24 سنة، ربة منزل، ومقيمه النهضة بالقاهرة، أعلى الطريق الدائري بناحية مسطرد اتجاه الجيزة بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة مستقلان السيارة (قيادة الأول ومملوكه له) تم استيقافهما.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على «74» كيس يحوى بداخله «100» ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، ومبلغ مالي قدره 1000 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأعراب بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح، وقررت الثانية بأنها تربطها علاقة صداقة بالأول وأنها كانت بصحبته لتسهيل مروره بالأكمنة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.