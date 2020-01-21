نائب برلماني يخدع محافظ القليوبية ويطالب بفتح حظائر الجمال بطوخ بالمخالفة للقانون ( بلاغ لمحافظ القليوبية الهجان ) .

كتب السيد يوسف

فى إطار خطة الدولة لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية التى تضر بالصالح العام والمواطنين ومن جانب آخر ضرب قرارات المحافظ السابق الدكتور علاء عبدالحليم بغلق جميع الحظائر لتربية وذبح الجمال بداخل الكتلة السكنية والمقامة بالمخالفة لقانون البيئة والاشتراطات الصحية .

حيث جريدة التايم المصرية والذي هي الجريدة الوحيدة التى تبنت القضية ومخاطبة الجهات المعنية والمختصة وعلى رأسهم محافظ القليوبية السابق الدكتور علاء عبدالحليم .

وبعد فحص كافة المعلومات والشكاوي والفيديوهات المصورة لبعض الحظائر لتربية الجمال وذبحها بنهر الطريق العام دون مراعاه الاشتراطات الصحية والبيئية ، قام المحافظ السابق بإصدار قرار غلق لكافة الحظائر الغير مرخصة والغير متوفر بها الشروط والأحكام الصحية والبيئية ، حيث تم غلقها وتشميعها بالشمع الأحمر من قبل الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة من الصحة والأمن الصناعي والبيئة والشرطه النظامية .

أكدت المصادر لجريدة التايم المصرية أن النائب البرلماني ” رشاد شكري ” تقدم بمذكرة لمحافظ القليوبية اللواء « عبدالحميد الهجان » يطالب فيها بإعادة فتح تلك الحظائر لمعاودة واستئناف عمله فى تربية وذبح الجمال مرة أخري لحين توفيق الأوضاع معهم ، وهذا دون مراعاه احكام وشروط قانون البيئة والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري والتراخيص من الجهاز التنفيذي المحلي ، فيما تحققه تلك الحظائر من أعمال مخالفة للقانون .

واوضحت المصادر أن النائب يستغل منصبة وحصانته البرلمانية فى مخالفة القانون تحت المظله الخداعه وهى ( لقمه العيش ) فى الضغط على محافظ القليوبية ومن ناحية أخري استغلال عدم معرفة المحافظ الجديد أى معلومات عن تلك المشكلة الكبري التى تهدد حياة المواطنين من جراء تفشي الأمراض الناتجة عن تربية الجمال ومن جانب آخر ذبح الجمال باماكن غير صحية ومؤهله وغير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية .

وتطالب التايم المصرية محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة فحص كافة القرارات السابقة والصادرة لهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد ذلك التحايل على القانون .

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