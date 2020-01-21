مصور أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي لتمويله إرهابيين

تقدم مصور صحفى أمريكى تعرض للاختطاف أثناء الحرب الأهلية السورية ، بدعوى قضائية ضد بنك قطر الإسلامى متهما إياه بتمويل خاطفيه، وذلك أمام محكمة فى فلوريدا الأسبوع الماضى.

ويقول المصور ماثيو شراير إن بنك قطر الإسلامى سمح لأفراد وجمعية خيرية بنقل الأعمال إلى الجماعات الإرهابية التى تقاتل فى سوريا.

وكانت مقاتلون من جبهة النصرة التى كانت على صلة بتنظيم القاعدة قد اختطفوا شراير فى عام 2012 أثناء محاولته عبور الحدود السورية متوجها إلى تركيا.

وفى الشكوى الفيدرالية التى تقديمها فى ولاية فلوريدا وجاءت فى 60 صفحة، يسرد المصور الأمريكى تفاصيل عملية الخطف وتعرضه للتعذيب على مدار 211 يوما.

وقالت الدعوى، إن جبهة النصرة عرضت شراير لظروف مروعة وانتهاكات جسدية ونفسية شديدة. فتعرض للضرب والتعذيب 10 مرات على الأقل، غالبا من فرق من الإرهابيين هددوه عدة مرات بالإرهاب وأجبروه على مشاهدة وسماع التعذيب الذى يتعرض له سجناء آخرون.

وكالات

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