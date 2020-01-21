مجلس مدينة بنها : مصادرة الاشغالات المضبوطه وإيداعها بمخازن الديوان

كتب السيد يوسف

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة المهندس حمدى سلامه بحمله لرفع وإزالة الاشغالات بالطرق العامه بمحيط منطقة ميدان المحطه وسعد زغلول ومنطقة التأمين الصحي والموقف الجديد ، حيث تم تحرير 44 محضر أشغال ومصادرة كافة المضبوطات التى تعوق حركة السير أمام المواطنين .

وقال الدكتور أمان عصر نائب رئيس المدينة تم التنسيق مع الجهات الأمنية برئاسة العقيد حسن عليوة مأمور قسم أول بنها وتم شن حملة لرفع كافة الاشغالات وفتح الطرق العامه أمام المواطنين بعد تعثرهم وتعدد شكواهم من ذلك ، موضحاً تم مصادرة كافة المضبوطات والتى تنوعت بين عربات خشبية وثلاجات عرض وترابيزات وصناديق وإدخلهم مخازن ديوان عام مجلس المدينه ، مؤكدا على تحرير عدد 44 محضرا ، بالإضافة إلى رفع مذكرة لمحافظ القليوبية ” اللواء عبدالحميد الهجان ” لعرض المضبوطات واخذ القرار اللازم .

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