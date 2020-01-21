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عاجل .. أبو الغيط يكشف أكاذيب أردوغان وإيران تجاه الجامعة العربية

 

عاجل .. أبو الغيط يكشف أكاذيب أردوغان وإيران تجاه الجامعة العربية

كشف احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات اعلامية ، أن الجامعة ستتصدى لأي تهديد تركي للمصالح العربية.
وقال أبو الغيط خلال لقائه بقناة «صدى البلد»: «الوضع العربي صعب للغاية، وهناك رغبة من جيراننا العربية بانزواء دور جامعة الدول العربية».
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى بإيران يهاجمون الجامعة العربية للتسلط على الدولة الوطنية العربية وتمزيقها، مؤكدا حرص الجامعة العربية على الدفاع عن الدولة الوطنية.
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