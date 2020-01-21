حيتان الفساد تضرب الشاطئ. جهات رقابية تفتح ملف فساد شركة المعمورة بالأسكندرية..

كتب محمد طارق
تحقق جهات رقابيه رفيعة في شكوي تقدم بها بعض سكان ومنتفعي شاطئ المعمورة بالأسكندرية ضد مسئولي شركة المعمورة بعد ان تجاهلت الاجهزة المحلية وعلي راسها محافظة الأسكندرية وحي ثاني المنتزة شكواهم المتعلقه بقيام مسئول الامن بالشركة بأستغلال نفوذه والتأثير علي مسئولي الشركة للتغاضي عن عدد من المخالفات التي كان شريكا رئيسيا فيها ومن بينها كافية شهير موجود بشارع يوسف السباعي والمطل علي الممشي السياحي بالمعمورة الشاطئ والذى كان مطروح لجلسة بالمزاد العلني ووصفه بكراسة الشروط المطروحة عبارة عن مساحة صغيرة اسفل الشاليهات وباقي المساحة وهي الاكبر منطقة مفتوحة( حديقة ) بقبة سماوية ورسي علية المزاد بمليون جنية فقط وبعد استلامة قام بتغطية وتسقيف تلك المساحة ( الحديقة ) والموصوفة بالقبة السماوية مخالفا لكراسة الشروط المطروحة مقابل دفع مبلغ أضافي قيمتة مائة الف جنيها لشركة المعمورة لتقنين اوضاعة رغم دخول شركة اخري المزاد وكان عرضها ثلاثة ملايين جنيها مقابل تقفيل المساحة سالفة الذكر الا ان الشركة رفضت عرض الشركة مما اضاعت علي الدولة مليون وتسعمائة الف جنيها مما يعتبر اهدار للمال العام .