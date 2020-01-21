حيتان الفساد تضرب الشاطئ. جهات رقابية تفتح ملف فساد شركة المعمورة بالأسكندرية..

وقام ايضا بترخيص هذا المكان كمنشأة سياحية بأوراق ومعاينات مخالفة لكافة شروط الدفاع المدني وقام بمساعدتة في هذا الامر بعض موظفي السياحة والدفاع المدني والحريق وطالبت الشكوي بضرورة تشكيل لجنة من وزارة السياحة وادارة الحماية المدنية من القاهرة لمعاينة المكان ومعرفة مالكه الحقيقي وشريكة المدرس بكلية التربية الرياضية بالأسكندريه كما يمتلك مسئول ألأمن بالمعمورة شقة كائنة بالمجموعة ١١ باسم شقيقة( ع. س.) بمنطقة المعمورة الشاطئ كانت مطروحة بالمزاد العلني وتقدم مسئول الأمن بنفسة بالدخول والمزايدة علي تلك الشقة ورسي عليه المزاد وهذا مخالفا للقانون حيث انه موظف بالشركة وتداركت الشركة الامر وقامت بإعادة جلسة المزاد وطرحها مرة أخرى والتلاعب بدخول شقيقه المزايدة وتقفيل المزاد علية ورسي عليه المزاد وتدار الشقه الأن بشكل مخالف ومعروف للجميع نشاطها وقال السكان في شكواهم ان مسئول الأمن سهل وتستر علي احد الأشخاص الذي قام ببناء دور مخالف يشمل فلتين بالعمارة المملوكة له حيث وقام بتسهيل وصول مواد البناء المستخدمة في الدور المخالف مع العلم بأن اي مواد بناء تستخدم داخل المعمورة الشاطئ تستلزم موافقات وتصاريح مكتوبة وايضا الاطلاع علي ترخيص البناء الصادر من المركز التكنولوجي وقام ايضا بعد ذلك بتسهيل موافقات صادرة من الشركة لدخول كافة المرافق للمبني ايضا ذكرت الشكوي قيام المسئول بتعيين عدد كبير من الشباب بقسم الامن بالشركة في اخر ثلاث سنوات بمعاونة رئيس مجلس الإدارة وبدون اي مسابقات للتعيين ونصل للجريمة الكبري حيث قام بالتواطئ مع رجل الاعمال( ك. ع) وهو المؤجر لشاطئ المعمورة ورغم انتهاء عقدة مع الشركة منذ اكثر من سنة الا انه قام بتسهيل توصيل المرافق له من مياة وكهرباء وصرف ودخول كافة مستلزماته من البوابات وكذلك استغلال الكراسي والشماسي المملوكة للشركة بهذا الشاطئ رغم انتهاء المدة الايجارية ورفع دعوي قضائية من الشركة علي المؤجر الا ان الإخلاء لم يحدث الا منذ مدة قصيره وهو ما يعتبر اهدار للمال العام وضياع ايجار سنة كاملة علي الشركة