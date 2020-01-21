تيسير مطر: عيد الشرطة من أنبل الأعياد الوطنية

أعلن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن عيد الشرطة هو من أنبل الأعياد الوطنية المستقرة في وجدان الشعب المصرى الذى يسترجع فيه كل مصرى ذكرى ابطال جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن حرية المصريين.

وذكر تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ان رجال الشرطة المصرية تصدوا في هذا اليوم منذ ٦٨عاما للمستعمر البريطانى وأعلنوا ان سلاحهم هو عرضهم وبدلتهم الميرى هى شرفهم ولقنوا المستعمر البريطانى درسا لم ولن ينساه.

وأكد مطر أن هذه كانت ومازالت هى عقيدة الشرطة المصرية التى نحتفل بعد أيام بعيدها تقديرا وتكريما لرجال الشرطة الذين يواصلون العمل ضد رؤوس الإرهاب والتطرف ويضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وأمان شعبها فتحية لرجال الشرطة المصرية في عيدهم من جميع أبناء الشعب المصرى بصفة عامة وقيادات وأعضاء حزب ارادة جيل بصفة خاصة وتحية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

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