الشارع السياسيعاجل

تيسير مطر: عيد الشرطة من أنبل الأعياد الوطنية

أعلن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن عيد الشرطة هو من أنبل الأعياد الوطنية المستقرة في وجدان الشعب المصرى الذى يسترجع فيه كل مصرى ذكرى ابطال جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن حرية المصريين. 
وذكر تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ان رجال الشرطة المصرية تصدوا في هذا اليوم منذ ٦٨عاما للمستعمر البريطانى وأعلنوا ان سلاحهم هو عرضهم وبدلتهم الميرى هى شرفهم ولقنوا المستعمر البريطانى درسا لم ولن ينساه. 
وأكد مطر أن هذه كانت ومازالت هى عقيدة الشرطة المصرية التى نحتفل بعد أيام بعيدها تقديرا وتكريما لرجال الشرطة الذين يواصلون العمل ضد رؤوس الإرهاب والتطرف ويضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وأمان شعبها فتحية لرجال الشرطة المصرية في عيدهم من جميع أبناء الشعب المصرى بصفة عامة وقيادات وأعضاء حزب ارادة جيل بصفة خاصة وتحية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
Post Views: 45
google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 32 ثانية
500

حيتان الفساد تضرب الشاطئ. جهات رقابية تفتح ملف فساد شركة المعمورة بالأسكندرية..

منذ ساعة واحدة
532

تخاريف مفصول :ياسر رمضان لايعترف باحكام القضاء ولا قرارات لجنة الاحزاب

منذ 5 ساعات
523

تجديد حبس 3 متهمين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالشروق

منذ 9 ساعات
537

كارثة.. ملايين مستخدمى واتس آب مجبرون على شراء هاتف جديد بدءا من فبراير

Don`t copy text!