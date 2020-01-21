تخاريف مفصول :ياسر رمضان لايعترف باحكام القضاء ولا قرارات لجنة الاحزاب

كتبت بسنت طارق

نشر المفصول محمود ياسر رمضان والصادر في مواجهته حكم من المحكمة الادارية العليا بعم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة والصفة..علي صفحته الفيس بوك انه لايعترف باحكام القضاء او قرارات لجنة الاحزاب في اشارة منه الي فقدانه التوازن وانعدام صفته بالحزب و رفض احكام المحكمة التي كشفت عن زيف ادعاءاته طوال 22سنة تسبب فيها بتدمير الحزب لنهب اموال جريدة الاسرة العربية كما جاء بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

واكد الحكم في اسبابه ان ياسر مضان مفصول من جبهة المرحوم حلمي سالم و مؤكد ذلك بتوقيعاته لمن فصله واقراره الصادر منه بالشهر العقاري الامر الذي يمتنع معه ان يحمل صفه حزبية او اي مركز قانون .

يذكر ان ياسر رمضان قد اقام الدعوي رقم 1121 لسنة 69ق طالبا فيها رئاسته للحزب وذلك في مواجهة لجنة الاحزاب ..وصدر الحكم في الدعوي بجلسة 21-4-2015 بعد القبول لانتفاء الصفة والمصلحة وهو ما دفعه للطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا وبجلسة السبت 18-1-2020 اصدرت الحكم برفض الطعن رقم 72088 لسنة 69ق والتأكيد علي انعدام صفته.

ولانه خسر كل القضايا و انعدمت صفته وعلاقته بحزب الاحرار راح يهرتل علي صفحة الفيس بوك بهذا البوست العبيط

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