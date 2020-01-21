بلاغ لمحافظ القليوبية قرية سندبيس غرقت في مياه الصرف الصحي والمسئولين لا حياة لمن تنادي

التايم المصرية/ وحيد العطار

منذ تولي اللواء عبد الحميد الهجان محافظاً للقليوبية وقد أعلنها سيادتة علانية وبكل وضوح أمام الجميع أنه لا مكان لمقصرا أو متكاسل في عمله وأنه رجل ميداني من الطراز الاول كما أعلنها سيادتة مدوية للجميع أن مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له هي من أولويات عمله كمحافظ للقليوبية

ويشهد بذلك جولات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليومية للقري والمدن المختلفة للمحافظة وشدد مراراً وتكرارا علي جميع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن أن لن يترك متكاسل أو مقصرا في مصلحة المواطنين في مكانه وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مسئول يقصر في مصلحة المواطنين .

ومع كل ذلك نري قرية سندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيريه والتي يتجاوز تعددها السكاني ١٨٠٠٠ نسمه تغرق في مياه الصرف الصحي لدرجة أن المواطنين قامو بعمل حواجز من التراب والطين أمام أبواب المنازل وخلفها لمنع دخول مياه الصرف الصحي داخل المنازل لأن مياه الصرف الصحي ملأت الشوارع ويؤكد المواطنين في إستغاثتهم أنهم أصبحوا لا يستطيعون دخول منازلهم .

وقام الأهالي بالإتصال برئيس مجلس مدينة القناطر الخيريه اللواء ضياء عبد الحميد ورئيس الوحدة المحلية بقرية سندبيس الأستاذ حسام مصطفي والذي شاهد بنفسه مدي غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحي وذلك يوم الأربعاء الماضي ولكن دون جدوي .

وكأنهم ليسوا مواطنين مصريين لهم حق الحياه الكريمة ويجب المحافظة على حياتهم .

والخطير جدا هنا .

أن مواطني قرية سندبيس يؤكدون أن مشروع الصرف الصحي بالقرية بدأ العمل به منذ ١٤ سنة وكان من المفترض أن يتم تسليمة في ٢٠١٩/٦/٣٠ ولكن بسبب تقصير المسئولين ونصب المقاولين ” وذلك حسب وصف المواطنين” لم يتم الإنتهاء من المشروع حتي الآن مع العلم أن أهالي قرية سندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيريه والبالغ تعددها السكاني مايذيد عن ١٨٠٠٠ نسمة وهي من أكبر قري مدينة القناطر الخيريه مساحة وسكان قامو بعمل صرف صحي علي حسابهم الخاص فقام الأهالي بجمع مبلغ ٤٠٠ جنية من كل منزل وقامو بحفر الشوارع ووضع مواسير والردم عليها وعمل غرف أمام المنازل وتوجيه الصرف علي مصرف قرية سندبيس الذي تروي منه الأراضي الزراعية ويأكل من الزرع الإنسان والحيوان وهذه كارثة كبري لما تسببه من خطورة بالغة علي حياة جميع الكائنات الحية بالقرية وذلك منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الأن ويتم إصلاح أية أعطال بصرف الأهالي علي نفقاتهم الخاصة .

والأن وقد طفت مياه الصرف الصحي بكل شوارع القرية الوضع الذي أصبح لا يمكن تحمله وذلك علي أعين جميع المسئولين بمجلس مدينة القناطر الخيريه والوحدة المحلية دون أدني محاولة لإنقاذ القرية ويذكر المواطنين أنهم وصل بهم الأمر أنه أثناء حالة وفاة وعند الدفنة يقولون نقسم بالله العظيم لفينا القرية كلها بالجنازة حتي نجد شارع لم يعرف بمياه الصرف نستطيع المرور منه للمقابر علي هذا يرضي أحد وأين المسئولين وأين حقنا كمواطنين مصريين ؟

ولذلك …

يناشد مواطني قرية سندبيس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة التدخل لحل المشكلة ومحاسبة كل مقصر ومتاكسل أوصلنا إلي هذا الوضع الغير أدمي بالمره .



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