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الأرصاد الجوية تحذر .. طقس بارد وممطر على السواحل الشمالية

الأرصاد الجوية تحذر .. طقس بارد وممطر على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأربعاء، سيكون بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
كما سيسود طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، كما تظهر شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض محافظات ومدن مصر:
القاهرة 10 15، شبين الكوم 10 15، طنطا 09 15، دمنهور 10 16، الإسكندرية 11 17، بلطيم 10 16، مطروح 12 16، السلوم 09 15، بورسعيد 10 15،دمياط 10 15،الزقازيق 09 15، الإسماعيلية 08 16. 
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