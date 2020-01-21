إنقطاع المياه عن 7 مناطق في القاهرة اليوم (تعرف عليهم)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق: (ميدان تريومف ومتفرعاته- ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته- ميدان الحجاز- شارع فريد سميكة ومتفرعاته- شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته- ميدان هليوبوليس- شارع محمد فريد- جامع الفتح).

وأوضحت الشركة، أن قطع الخدمة نظرًا لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3، لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز، والتي تبدأ أعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 – 1-2020، وحتى الساعة 3 عصر اليوم نفسه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.​

google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0