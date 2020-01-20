محافظ القليوبيه يستكمل جولاته لمتابعة المشروعات بمدينة الخصوص والخانكة ويتفقد عدد من المشروعات الخدمية

إستكمل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، حيث قام المحافظ بجولة تفقدية شملت مدينة الخصوص ومدينة الخانكة تفقد خلالها بعض المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بهدف تحسين الخدمات، و رفع العبء عن كاهل المواطن في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات وتفعيل مبادرة حياه كريمة، وخلال الجولة أكد المحافظ على أنه سيقوم بعمل جولات ميدانية بشكل يومي للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها حاليا حتى يتم الانتهاء منها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، والتنسيق للبدء في مشروعات جديدة يحتاج إليها المواطنون

لاسيما في مجالات البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والغاز بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة لتخفيف الكثافة الطلابية والانتهاء من المشروعات الطبية والمستشفيات الجاري تنفيذها بالمحافظة، لكي تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد بئر مياه ارتوازي بطاقة 120 لتر/ث بتكلفة 4 مليون جنيه بمحطة معالجة مياه الخصوص رقم 5 بعزبة علام، والذي تم إنشاؤه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه ومواجهة عجز المياه بالمنطقة حيث تتسم المدينة بكثافات عالية جدا من السكان .

وفي سياق متصل قام المحافظ بتفقد مشروع محطتي مياه 2و3 بالخصوص بتكلفة 40مليون جنيه الجاري تنفيذها بنظام حديث وتعمل بطاقة 10000م3/يوم بإنتاجية كبيرة ومنشيء على مساحة صغيره من الأرض، حيث أكد المحافظ أنه بعد انتهاء إنشاء محطتي المياه خلال 6 أشهر سيتم إنهاء مشكلة المياه تماما بمدينة الخصوص، إذ سيتمتع الفرد بالنصيب الكافي من المياه نتيجة تلك التوسعات في المحطات التي وصلت طاقتها الى ،

وخلال الجولة تفقد الهجان المحطة الوسيطة لجمع القمامه بمدينة الخصوص وذلك للتأكد من انتظام العمل بها، وقام بمعاينة المعدات الموجودة بالمحطة حيث تحتوي المحطة على عدد 8 سيارات نقل وعدد 3 حاويات يتم استخدامهم في جمع القمامة التي تنتج من مدينة الخصوص يوميا، وخلال تفقد المحافظ المحطة وجه بالعمل على رفع كفاءتها و إزالة أي مخالفات أو إشغالات بها حتى تعمل بكامل طاقتها وتسهم في تحقيق النظافة في الشوارع.

كما تفقد المحافظ مدرسة الخصوص الرسمية للغات بحوض النوار (توسع) ويبلغ عدد الفصول بها 28 فصل بتكلفة 8 مليون جنيه، كما تفقد مدرسة الخصوص الثانوي العام للغات بنين (توسع) ويبلغ عدد الفصول 16 فصل بتكلفة 6 مليون جنيه، كما تفقد أيضا مجمع الخلفاء الراشدين (توسع) ويبلغ عدد الفصول 22 فصل بتكلفة 6 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس عن طريق إنشاء مدارس جديدة بالتنسيق مع هيئه الأبنية التعليمية لإيجاد أراضي تصلح لإقامة مدارس عليها خاصة بالمدن التي تعاني من الكثافة العالية للطلاب بالمدارس.

كما قام المحافط خلال الجولة بوضع حجر الأساس للمركز الطبي (المساحه الإجمالية ١٠٥٠م٢ بتكلفة 6.7 مليون جنيه والوحدة بها غرفة أشعة وعيادات طب أسرة و إسعافات أولية وغرف تطعيمات وسكن أطباء وتمريض ومكتب صحة،

كما تفقد المحافظ مستشفى الخصوص العمومي والتي سيتم إزالتها بعد الانتهاء من إنشاء المركز الطبي خلال 8 أشهر ليتم نقل الخدمة الصحية بالكامل لحين الانتهاء من إقامة مستشفى مركزي بمدينة الخصوص تقدم جميع الخدمات الصحيه.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف بلاط انترلوك بشارع الخصوص العمومي بتكلفة 9 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للنهوض بالشوراع وتطويرها، حيث أمر المحافظ المقاول المنفذ بالالتزام بالمواصفات الفنية للبلاط وتسليم المشروع في المواعيد المحدده.

واختتم المحافظ الجولة بالتوجه الى منطقة عرب العليقات بالخانكة لتفقد مبنى الجهاز التنفيذي لمنطقة الصفا الصناعية حيث قام المحافط بتفقد المبني بالكامل تمهيدا لاستغلاله لخدمة الاستثمار والمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية مشيرا الي انه سيتم تفعيل جميع اداراته وعقد مجلس ادارة المناطق الصناعية الشهري بالمبني كنوع من التواجد ميدانيا مع مستثمري المنطقة وحل مشاكلهم كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من وجود نقطة للحماية المدنية والإسعاف.

ورافقه خلال الجولة الاستاذ/حسن عمر عضو مجلس النواب والاستاذ/محمد صلاح رئيس مدينة الخصوص والعميد/خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والاستاذ/طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة/هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية والدكتور/حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندس/جمال حجاب مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والاستاذة/هانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار والاستاذ/اشرف قربة مدير ادارة النظافة .



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