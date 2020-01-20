عاجل الرئيس السيسي: الجالية المصرية بلندن مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء وصورة مشرفة
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من أبناء الجالية المصرية في لندن اليوم الاثنين، خلال مشاركته في فعاليات قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار”.
وقال الرئيس السيسي سعدت اليوم كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار”، فهم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج”.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار” بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
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