عاجل الرئيس السيسي: الجالية المصرية بلندن مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء وصورة مشرفة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من أبناء الجالية المصرية في لندن اليوم الاثنين، خلال مشاركته في فعاليات قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار”.

وقال الرئيس السيسي سعدت اليوم كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار”، فهم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج”.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة “أفريقيا – بريطانيا للاستثمار” بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

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