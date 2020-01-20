حكومة هندوراس تصنف حزب الله منظمة إرهابية

أكدت حكومة هندوراس، اليوم الاثنين، أنها صنفت ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية، وفق ما ذكرت قناة “العربية”.

كان أليخاندرو غياماتي، رئيس غواتيمالا أعلن اعتزامه تصنيف ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تحرك سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها اعتبار “حزب الله” التنظيم اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري “إرهابيا”، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.

ومنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها “حزب الله”، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها. وأكدت وزارة الخزانة البريطانية في قرارها أن هذا الحزب اللبناني “نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي”.

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