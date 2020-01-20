بالصور .. رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا قيادة تستحق الإشادة

التايم المصرية / وحيد العطار

الوسيلة الإعلامية ليست وسيلة ضغط أو إبتزاز يستغلها البعض لضغط علي المسئولين لتحقيق أغراض دنيئة بعيدة كل البعد عن أخلاق مهنة الإعلام وإنما الإعلام وسيلة الغرض منها وضع الصورة الحقيقية أمام القارئ وإطلاعه علي الأخبار التي تهمه .

كما أنها صوت المواطن الحقيقي أمام المسئولين تعرض مشاكل المواطن بكل مصداقية أمام المسئول لمحاولة إيجاد حلول لها في إطار القانون .

من هذا المنطلق وبعيداً عن المجاملة لأنها ليست من صفات العمل الإعلامي الحقيقي ننشر إنجازات المهندس وائل سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية هذا الرجل الذي تولي رئاسة الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا منذ ٢٠٢٠/١٠/١٠ أي ما يقرب من حوالي أربعة أشهر أنجز في خلالهم ما يستحق التقدير والإشادة وذلك أن من أهم سمات العمل الإعلامي أنه عند إكتشاف مخالفات أو فساد يجب نشره وفضح أمره وعلي الجانب الأخر عندما يكون هناك مسئول يجيد ويجتهد في عمله يجب ذكر ذلك أيضاً والإشادة به وذلك من باب العدل والإنصاف

إنجازات حققها المهندس وائل سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا في غضون أربعة أشهر من توليه رئاسة الوحدة المحلية بميت حلفا

١- إيقاف التعديات علي الأراضى الزراعية والذي يشمل بناء المقابر بقرية الإصلاح وميت حلفا وأبو سنة وجميع التعديات علي الأراضى الزراعية

٢- تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في أعمال البناء حيث كانت الطلبات المقدمة عند توليه عدد ٢٠ طلب ووصل بعد تولية حتي تاريخ ٢٠٢٠/١/٨ حوال ٣٧٥ طلب

٣- تفعيل اللجنة الخاصة بفحص الحالات المقدمة من تكافل وكرامة والتي كانت متوقفة قبل توليه من حوالي عام وقام بتفعيل اللجنة وفحص عدد ٤٩٠ حالة وإتخاذ اللازم بشأنها

٤ إنهاء الأعمال المتوقفة بالوحدة الصحية بميت حلفا الجديدة والخاصة بتوصيل خط المياه والصرف الصحي وغيرها

٥- إنهاء إجراءات التراخيص وتوصيل المياه والكهرباء وتسليم أرض أملاك الدولة الخاصة بإنشاء مدرسة ميت حلفا للتعليم الأساسي

٦- إنهاء أعمال رصف طريق ترعة أبو النجا بميت حلفا والتي كانت متوقفة وذلك بالتنسيق مع إدارة الطرق وتم رصف مسافة واحد كيلومتر طوليا

٧- رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والقضاء على تجمعات القمامة كاملة بالقرية

٨- تسهيل ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الديني الإعدادي الثانوي الأزهري بميت حلفا

٩- متابعة تركيب عدد ٤٠ عمود إنارة عامة وتركيب كشافات إنارة عليها عن طريق قسم الكهرباء بالوحدة .

تلك هي بعض الإنجازات التي حققها المهندس وائل سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية في غضون أربعة أشهر نضعها أمام القارئ قبل المسؤولين ليحكم هل أمثال هولاء يستحقون التقدير والإشادة ليكون ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد لصالح الوطن وليكون نموذجاً لغيره وتشتعل روح المنافسة بين الأكفاء لنصل للتميز .

أم يستحق أمثال هولاء الشرفاء المجتهدين في عملهم الهجوم من أشخاص يعملون في الظلام من أماكن لا تمت للإعلام بصلة ولكنهم يحاولون إبتزاز المسئولين بدعوي أنهم يعملون في المجال الإعلامي وهذا طبعاً كذب وإفتراء علي مهنة الإعلام والذي هو بريئ من أمثال هولاء المبتزين

تحية إجلال وتقديراً وإحترام لرجال يعملون بما يرضي الله لصالح الوطن والمواطنين ولا يخشون في عملهم إلا الله وحده



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