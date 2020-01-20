النجمة لطيفة: “برومو في الأحلام خض الجمهور”.. وطرح الكليب الأسبوع المقبل

انتهت النجمة لطيفة “في الأحلام”، ويضم الألبوم ١٤ أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كل من أيمن بهجت قمر، وليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية أنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغاني بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع شركة لتوزيع الألبوم في العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع في كافة أنحاء العالم، كما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى في الإمارات.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، الأولى تم طرحها وهي “شاغلني” والثانية “في الأحلام” والتي تطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال كبيرة جدا، مضيفة: “البرومو خض الجمهور” لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما.

وأكدت لطيفة أن أغاني الألبوم وستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.

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