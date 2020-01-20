التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للمهندس علي عبد الفتاح لتولية منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير

التايم المصرية/ وحيد العطار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي أمس رئيس مجلس الوزراء قرارا وزاريا بترقية المهندس علي عبد الفتاح لمنصب وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير

جدير بالذكر أن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كان قد أصدر القرار الوزاري رقم ١٣ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٥ بتولي المهندس علي عبد الفتاح رئيساً للإدارة المركزية لخدمة المواطنين والمتابعة بديوان عام الوزارة والقيام بأعمال قطاع مكتب الوزير

هذا ويعتبر علي عبد الفتاح أصغر موظف في تاريخ وزارة الكهرباء يحصل على هذا المنصب

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص التهاني القلبية والتبريكات للمهندس علي عبد الفتاح لتولية هذا المنصب متمنينا لسيادتة دوام النجاح والتوفيق

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