أخبار مصرعاجل

التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للمهندس علي عبد الفتاح لتولية منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير

التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للمهندس علي عبد الفتاح لتولية منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير

التايم المصرية/ وحيد العطار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي أمس رئيس مجلس الوزراء قرارا وزاريا بترقية المهندس علي عبد الفتاح لمنصب وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير
جدير بالذكر أن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كان قد أصدر القرار الوزاري رقم ١٣ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٥ بتولي المهندس علي عبد الفتاح رئيساً للإدارة المركزية لخدمة المواطنين والمتابعة بديوان عام الوزارة والقيام بأعمال قطاع مكتب الوزير
هذا ويعتبر علي عبد الفتاح أصغر موظف في تاريخ وزارة الكهرباء يحصل على هذا المنصب

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص التهاني القلبية والتبريكات للمهندس علي عبد الفتاح لتولية هذا المنصب متمنينا لسيادتة دوام النجاح والتوفيق

Post Views: 39
google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الوسوم

مقالات ذات صلة

5 أطعمة نتجاهل تناولها يوميًا رغم قيمتها الغذائية الكبيرة (تعرف عليها)
منذ 16 دقيقة
514

5 أطعمة نتجاهل تناولها يوميًا رغم قيمتها الغذائية الكبيرة (تعرف عليها)

منذ ساعتين
521

الرئيس الجزائري يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي

تحذير.. متصفح شهير على هاتفك قد يسرق أموالك من حساباتك البنكية
منذ 3 ساعات
530

تحذير.. متصفح شهير على هاتفك قد يسرق أموالك من حساباتك البنكية

منذ 4 ساعات
539

شاهد تسريبات جديدة للإخواني “حسين بديني” تفضح مخطط المقاول الهارب لتخريب مصر

Don`t copy text!