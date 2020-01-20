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الاتحاد السكندري يتفوق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

الاتحاد السكندري يتفوق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

كتب ضياء درويش

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري زعيم  الصغر، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على ملعب” الجهاز العسكري”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.
سجل أهداف المباراة إيمانويل أوكوي في الدقيقة 48، أحمد رفعت في الدقيقة 54، خالد قمر في الدقيقة 68.
بهذا الفوز رفع زعيم الثغر رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثالث، وتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.
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