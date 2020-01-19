وروسيا ساهموا في توحيد موقف أوروبا من الأزمة الليبية

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا.

وأضافت ميركل، خلال الإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، أنه يجب سحب الأسلحة المرسلة إلى ليبيا، موضحة أن هناك فرصة حقيقية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وتنعقد قمة في برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.

وتشارك في القمة أو المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى مصر وإيطاليا والجزائر والإمارات والكونغو وتركيا، كما سيحضر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيّب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

كان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعا الدول الأوروبية المشاركة في القمة إلى “تجاوز انقساماتهم” والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع.

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