Uncategorized

وروسيا ساهموا في توحيد موقف أوروبا من الأزمة الليبية

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا.
وأضافت ميركل، خلال الإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، أنه يجب سحب الأسلحة المرسلة إلى ليبيا، موضحة أن هناك فرصة حقيقية لاستمرار وقف إطلاق النار.
وتنعقد قمة في برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.
وتشارك في القمة أو المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى مصر وإيطاليا والجزائر والإمارات والكونغو وتركيا، كما سيحضر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيّب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
كان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعا الدول الأوروبية المشاركة في القمة إلى “تجاوز انقساماتهم” والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع.
Post Views: 74
google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 4 أيام
539

مجلس النواب الأردني يوافق على موازنة 2020

منذ 4 أيام
545

ألمانيا تحقق مع 3 جواسيس لحساب الصين

منذ 6 أيام
546

مقتل 57 على الأقل في انهيارات جليدية في باكستان

منذ أسبوع واحد
641

بالصور … حزب حماة الوطن بالقليوبية يقوم بتنظيم فاعلية بشبرا الخيمة من أجل دعم الدولة المصرية للإستقرار والتنمية

Don`t copy text!