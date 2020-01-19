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هيئة النزاهة العراقية: استدعاء 27 ضابطاً بتهمة اختلاس 4 مليارات دينار

أكدت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أمر استقدام بحق أعضاء من لجنة توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات)؛ لاختلاسهم نحو 4 مليارات دينار من الرواتب

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفقا لبيان لهيئة النزاهة اليوم الأحد، أن تفاصيل القضية تعود إلى أن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام 27 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية الأعضاء في لجان توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات) للأفواج التابعة لقيادة إحدى الفرق سابقاً في صلاح الدين.

وأضافت دائرة التحقيقات، أنه صدرت أوامر الاستقدام بتهمة اختلاس رواتب الصحوات لمدة شهرين بمبلغ 3.79 مليار دينار.

وأوضحت الدائرة، أن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

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