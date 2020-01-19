نصاب الاحرار عاد بعد خروجه من السجن في قضية تزوير ليمارس اعماله ..اعادته السلطات المصرية عام 2006 من الامارات بشارة دولية حمراء عن طريق الانتربول

كتب صلاح محمود

بعد خروجه من السجن في قضاء عقوبة الحبس سنة بقضية تزوير تحمل رقم 16100 لسنة 20016 بالسجن الصحراوي 2 ..عاد المدعو مدحت نجيب بالحكيم سيد ليمارس اعمال النصب السياسي بادعاء رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين .

يذكر ان المذكور قد القت السلطات الاماراتية القبض عليه وتم اعادتة للبلاد عام 2006 عن طريق الانتربول الدولي بشارة دولية حمراء ومسجل لدي مصلحة الامن العام برقم 606038 وصدر ضده اكثر من 34 حكما متنوعا متعدد القضايا مت بين نصب واستيلاء وغيرها من الاتهامات سقط منها ما سقط ومازالت تطارده لعنة استيلاءه علي 10 ملايين جنيه من اموال السوري مؤمن الخضيري والذي حصل علي احكام لصالحه فيها بحبس نجيب لكن تدخلت اشياء تزوير غيرت في مسار الحكم..

مما دفع ذلك احمد سوكارنو المحامي المعروف لتحريك بلاغات من شأنها الكشف عن تدخلات غير مشروعة تحاول اضاعة اموال الخضيري الذي تعذر حضوره لمصر من سوريا للظروف الحالية ببلاده.

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