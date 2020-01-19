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مصرع طالب بالإعدادية أثناء ذهابه لدرس المجموعة بالشرقية

مصرع طالب بالإعدادية أثناء ذهابه لدرس المجموعة بالشرقية

 

قررت نيابة الزقازيق بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طالب بالشهادة الإعدادية لقي مصرعه أمس بعد دهسه من قبل جرار زراعى أثناء توجهه بدراجة البخارية لتلقيه درس خصوصي استعدادا للامتحان اليوم.
وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بمصرع الطالب نبيل عبدالرحمن السيد علام، 14 عاما،

 

من قرية الغار مركز الزقازيق إثر دهسه من جرار زراعى، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتحرر المحضر اللازم.
وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 قد انطلقت أمس السبت، وأدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

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