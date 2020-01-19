عبد النبى عن نموذج محاكاة المجالس المحلية بأكاديمية السادات الدولة تعمل على تأهيل الشباب للقيادة

أمل عيسوى

أعرب وائل عبد النبى مدير العلاقات العامة لمؤسسة المجلس الوطنى للشباب ومساعد امين التدريب والتثقيف لحزب مستقبل وطن بالقليوبية عن سعادته بتواجدة وسط دفعة يناير 2020 لتأهيل قيادات المجالس الشعبية المحلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقياد دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والمقامة بمعهد التدريب بأكاديمية السادات للعلوم بأشراف الدكتور محمد صالح عميدر مركز التدريب و برئاسة الدكتور عمرو التقى رئيس الأكاديمية

وأكد عبد النبى ان البرنامج التدريبى أشتمل على التعرف على مشروع قانون المجالس المحلية القادم والنقاط المضافة للمشروع وايضا كيفية إدارة الحملات الانتخابية ومعرفة المصطلحات الاساسية والسياسية لعضو المجلس المحلى والدور الذى يقوم به عضو المجلس المحلى تجاه وطنه وايضا محافظته و منطقته التى ينوى الترشح عنها واعرب ايضا عن سعادته بتواجد مجموعة كبيرة من شباب محافظات مصر المختلفة مثل الوادى الجديد و قنا و القليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية و القاهرة والجيزة وغيرها

وتحدث عن نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى والمقامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى قائلاً نموذج محاكاة ولا أروع ولا أجمل وكنا نحتاج هذا التجانس وهذه المعلومات والمحاضرات والتحاور وخصوصا مشاركة تقييم نموذج المحاكاة كوكبة من رجال السياسة وأعضاء مجلس النواب المصري والمحافظين السابقين ورجال القضاء وبعض الأجهزة التنفيذية في الدولة منهم اللواء محمود خليفة محافظ “الوادي الجديد الأسبق” واللواء رفعت قمصان “اللجنة العليا للانتخابات” والنائبة سولاف درويش “عضو مجلس النواب” واللواء راضي عبد المعطي “رئيس جهاز

حماية المستهلك” والاستاذ مصطفي بكرى “النائب البرلمانى و الصحفي الشهير” والنائب الدكتور محمد عطيه الفيومي والنائب الدكتور صلاح حسب الله “المتحدث باسم مجلس النواب” والنائب الدكتور مجدي علام ودنيا فؤاد وكيل وزراه الشباب والرياضة” نيابة عن الوزير دكتور اشرف صبحى وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور عمرو التقي ويدير المحاكاة عميد مركز التدريب الدكتور محمد صالح هاشم .

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