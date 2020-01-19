عبد الفتاح عزب يؤكد ..الوحدات المحلية مؤسسات خدمية تعمل لصالح المواطنين

التايم المصرية/ وحيد العطار

قام عبد الفتاح عزب رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية صباح اليوم بمتابعة سير الإمتحانات للشهادة الاعدادية بمجمع المدارس بقرية كوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية وذلك لمتابعة سير الإمتحانات والإطمئنان علي إنتظام سير الإمتحانات وتوفير جو هادئ لأبنائنا الطلاب وتذليل أية مشاكل أو عقبات قد تعوق سير الإمتحانات وقد أكد رئيس اللجان أنه لا توجد أية مشاكل باللجنة وأن الأمتحانات تسير في جو هادئ ومناسب .

هذا وقد أكد عبد الفتاح عزب رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور أن الوحدة المحلية علي أتم إستعداد لتذليل أية مشاكل أو عقبات قد تعوق سير الإمتحانات.

وفي ذات السياق قام رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور بمتابعة عطل مياه بقرية كوم الأطرون أمام مجمع المدارس علي الطريق الأسفلتي وقام علي الفور بالإتصال بقسم الصيانة وإخطارهم بالعطل ووجة بسرعة إصلاحة حتي لا يعرقل حركة السير وتابع بنفسه عملية إصلاح العطل بخط المياه

هذا وقد أكد عبد الفتاح عزب أن الوحدة المحلية هي مؤسسة خدمية تعمل دائماً لصالح المواطنين وتسعي بكل قوة لتقديم أفضل الخدمات بما يليق بالمواطن المصري مؤكداً أنه ليس من طبيعة عمل رئيس الوحدة المحلية التواجد بالمكتب والمتابعة من بعيد لكن من أولويات عمل رئيس الوحدة المحلية التواجد المستمر في الشارع وسط المواطنين وتذليل كافة المشاكل والعقبات أمام المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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