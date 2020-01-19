عاجلمال و أعمال

عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الاحد

سجلت أسعار الحديد في السوق  المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2020

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

 

Post Views: 347
google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
524

الخميس مناقشة كتاب تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتي اليوم

منذ ساعتين
524

المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية تصنعها المرأة العربية

منذ 4 ساعات
517

نصاب الاحرار عاد بعد خروجه من السجن في قضية تزوير ليمارس اعماله ..اعادته السلطات المصرية عام 2006 من الامارات بشارة دولية حمراء عن طريق الانتربول

منذ 4 ساعات
538

عبد النبى عن نموذج محاكاة المجالس المحلية بأكاديمية السادات الدولة تعمل على تأهيل الشباب للقيادة

Don`t copy text!