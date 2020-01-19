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طقس شديد البرودة الأرصاد .. تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت في انخفاض عن المعدلات الطبيعية، ومستمرة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع على أغلب الأنحاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة ” الأولى ” المصرية اليوم الأحد، أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة، خاصة على السواحل الشمالية، والأمطار مابين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالي وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ونصح مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترة الجارية، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، محذرًا من الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور وتوخي الحذر أثناء القيادة

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