شاب يطلق الرصاص على نفسه بالقليوبية

تخلص شاب فى شبرا الخيمة من حياته إلى الأبد وقام بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته لعد حصوله على عمل ومروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولى زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية التحقيق

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا بلاغا من الأهالى بوفاة شخص إثر طلق نارى تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث وتوصلت تحريات العميد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى والنقيب محمد حسام معاون المباحث الى ان المتوفى ويدعى “ع م ش ” 20 عاما بدون عمل اقدم على الانتحار باطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته.

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وأشارت التحريات ان الشاب يمر بحالة نفسيه سيئه لعدم حصوله على عمل واقر افراد اسرته انهم سمعوا صوت طلق نارى من حجرة المتوفى فاسرعوا لاستتطلاع الامر فوجدوه ملقى على الارض غارقا فى دماءه وبجورة فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعه وتم تحرير محضر بالواقعه.

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