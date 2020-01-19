حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع النصاب احمد عبد العزيز عطالله ويتنصل من افعاله الاجراميه

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان المدعو احمد عبد العزيز عطالله من القنايات بالشرقية ليس له علاقة بحزب الاحرار من قريب او من بعيد وانه يدعي رئاسة الحزب علي غير سند من القانون .

وقال درويش ان المذكور مساعد شرطة سابق بقسم قنايات الشرقية و زعم انه التحق بحزب الاحرار الاشتراكيين عن طريق محمد لوسان صبيح وان الاخير اعطاه خيم شعار الحزب حسب زعمه المزيف .

واضاف ان لوسان كان امين تنظيم القاهره و وحصل علي خطاب لعمل ختم شعار لامانة الاحرار بالقاهرة وذلك عام 2009 واستغل الخطاب في عمل ختم باسم حزب الاحرار وليس امانة القاهرة.

واشار درويش انه قدم توقيعات لوسان علي اوراق تفيد استلامه خطاب منه كرئيس للحزب وكذا المجلس الدائم المنعقد في 2009 ثم المجلس الدائم 2010 الي لجنة الاحزاب السياسية برقم وارد 293 في 2011 لمنعه من استغلال الختم او اي صفة حزبية.

وان النصاب احمد عبد العزيز عطالله لم يكن له عضوية بحزب الاحرار وثابت ذلك بسجلات الحزب وكذا عدم وجود اسم له بلجنة الاحزاب في الاوراق التي تسلمتها اللجنة وكذا عدم وجود اسمه في كشوف المؤتمر العام 2006 والذي قضت محكمة استئاف عالي القاهرة بصحته ونفاذه وامتداد مدته بقرارات المجلس الدائم ثم بالحكم الصادر في القضية 8730 لسنة 2019 وان النصاب ادعي انه خليفة لوسان في رئاسة الحزب المزورة والمصطنعة .

وحذر طارق درويش من التعامل مع النصاب باي صفة حزبية و عدم مسئولية الحزب عن اية جرائم يرتكبها باسمه وخاصة الكارنيهات المباعة للضحايا عن طرق بعض انصاره المتاجرين بالحزب بالباطل

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