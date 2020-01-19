الزوج المخدوع الكبابجى سمعت صوت عشيقها تحت السرير

عاد الزوج المخدوع “الكبابجى” من عمله مبكرًا ليفتح باب شقته ويدخل غرفة نومه ليفاجئ بالصدمة الكبرى، حينما شاهد زوجته في أحضان عشيقها، فاستشاط غيظًا وقرر الانتقام لشرفه، وعلى الفور حاول الإمساك بالعشيق، ولكنه فر إلى أعلى السطح، فتم ضبطه من قبل الأهالى، واقتياده إلى قسم الشرطة.

وقال الزوج أمام النيابة: “إننى كشفت أمر العشيق عندما دخلت إلى غرفتى وقامت زوجتى بمنعى بحجة إحضار الطعام، ولكن أصريت على الدخول، وخلال دقائق سمعت صوت من أسفل السرير، وأسرعت ألقى نظرة، ففوجئت بالمتهم يرتدى ملابسه”.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوجة على علاقة بعشيقها منذ 9 أشهر، ومعتادة على ممارسة الجنس بداخل شقتها، نظرا لعدم وجود زوجها بصفة مستمرة وتغيبه عن المنزل، لارتباطه بعمله في مجال المطاعم.

وأمام وكيل النائب العام، اعترفت الزوجة بوجود علاقة جنسية بينها وبين أمين الشرطة، بداخل المنزل، وأن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها الكبابجى، وكان دائم التردد على المنزل لحل بعض المشكلات الخاصة بينها وبين زوجها.

وأضافت المتهمة بالزنا: “فوجئت بدخول زوجى فجأة وبدون ميعاد وأثناء دخوله البيت، أسرعت بإخفاء عشيقى أسفل

السرير لعدم فضح أمرى وأثناء دخول زوجى لغرفة النوم لخلع ملابسه سمع صوتا وارتاب في الأمر وبتفتيش الغرفة وجده أسفل السرير”. وتابعت ربة المنزل كلامها بأن عشيقها حاول الهرب والصعود إلى سطح العقار ولكنه فشل وتمكن الأهالى من ضبطه.

وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجى بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالى.

على الفور انتقل الرائد كريم عبد العاطى معاون قسم إلى مكان البلاغ وتم ضبط سيدة وصديقها بعد قيام الأهالي بالإمساك بهما إلى قسم الشرطة.

وكشفت تحريات المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة بأن الزوج المبلغ ويدعى “أمير. س” 43 سنة، يعمل كبابجى ودائم السهر ليلا للعمل وأنه أثناء عودته فجأة للمنزل بعد شعوره بالإرهاق، وجد زوجته “شيماء. ع” 32 سنة، وصديقها “إبراهيم. م” بداخل غرفة نوم في أوضاع مخلة وتم ضبطه قبل الهرب بالاشتراك مع أهالى المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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