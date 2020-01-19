سبورتعاجل

الاهلي يتفوق على ذئاب الجبل بهدفين دون رد

الاهلي يتفوق على ذئاب الجبل بهدفين دون رد

فاز فريق الأهلي على  ذئاب الجبل في المباراة التي جرت منذو قليل   بنتيجة المباراة بهدف ثان، أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وليد سليمان الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة ٨٠ من عمر اللقاء ليعزز النتيجة ويوسع الفارق عقب الطرد التي تعرض له مدافع الأهلي رامي ربيعة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 20 من جملة رائعة أنهاها حسين الشحات بتسديدة قوية في شباك ذئاب الجبل، ليعلن عن تقدمه على المقاولون بهدف دون رد.

Post Views: 56
google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
526

اللواء هشام آمنة دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تجاوزت 20 مليون جنية .

منذ 5 ساعات
582

بالصور .. رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا قيادة تستحق الإشادة

منذ 8 ساعات
789

شاب يطلق الرصاص على نفسه بالقليوبية

منذ 9 ساعات
617

عبد الفتاح عزب يؤكد ..الوحدات المحلية مؤسسات خدمية تعمل لصالح المواطنين

Don`t copy text!