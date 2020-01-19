الاهلي يتفوق على ذئاب الجبل بهدفين دون رد

فاز فريق الأهلي على ذئاب الجبل في المباراة التي جرت منذو قليل بنتيجة المباراة بهدف ثان، أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وليد سليمان الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة ٨٠ من عمر اللقاء ليعزز النتيجة ويوسع الفارق عقب الطرد التي تعرض له مدافع الأهلي رامي ربيعة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 20 من جملة رائعة أنهاها حسين الشحات بتسديدة قوية في شباك ذئاب الجبل، ليعلن عن تقدمه على المقاولون بهدف دون رد.

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