165 مصابا باحتجاجات لبنان.. والأمن ينتقد المتظاهرين

ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت إلى 165 مصاباً، فيما انتقدت وزارة الداخلية اللبنانية ما وصفته بـ”عنف المتظاهرين”.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن حصيلة الاشتباكات في العاصمة بيروت بلغت أكثر من 165 مصاباً، وتابع في بيان: “رفع جهوزيته إلى الدرجة القصوى لمواكبة أحداث وسط بيروت”، فيما بدأت قوى الأمن في توقيف عدد من المتظاهرين.

وكانت الحصيلة الأخيرة للاشتباكات بين المحتجين والأمن، بلغت 100 مصاب، بحسب الصليب الأحمر اللبناني أيضاً.

من جانبها، انتقدت وزارة الداخلية اللبنانية ما أسمته بـ”عنف المتظاهرين، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عبر “تويتر”: “تعهدت مرات عدة أن أحمي المظاهرات السلمية، وكنت أؤكد دائماً أحقية التظاهر”.

ولفتت إلى أن “تحول المظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، هو أمر مدان وغير مقبول أبداً”.

وتصاعدت حدة المواجهات العنيفة بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى مكافحة الشغب قرب مسجد محمد الأمين وسط بيروت.

وذلك بعد ملاحقة قوى الأمن المتظاهرين إلى داخل المسجد؛ حيث لجأ إليه لنقل الجرحى جراء الاشتباكات.

google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0