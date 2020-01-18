محافظ القليوبية بعد تفقد أقسام المؤسسة العلاجية بقليوب : سأتقدم بمذكرة تفصيلية لوزيرة الصحة بسرعة تشغيلها لخدمة المواطنين

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم بتفقد بعض المشروعات الخدمية بقليوب ، مشروعات النفع العام ، وخلال جولته بداخل المدينة تفقد مستشفي حميات قليوب ومشتشفي قليوب التخصصي واختتم الجولة بتفقد اقسام مبني المؤسسة العلاجية استجابة لنداء اهالي مركز ومدينة قليوب، والعمل علي استغلال المبني المغلق منذ اكثر من ٥ سنوات لتقديم خدمة طبية للاهالي.

وقالت النائبة سولاف درويش أثناء مرورها مع المحافظ في جولته ان مساحة مبني المؤسسة العلاجية تبلغ 22.500 متر وتتبع حاليا مديرية الصحة والتى تم اغلاقها وتقدم بعرض على محافظ القليوبية لايجاد حل لمشكلة مستشفى قليوب .

ومن جانبه وجه ” الهجان ” الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بعمل مذكرة تفصيلية لوزيرة الصحة لسرعة تشغيل المؤسسة العلاجية ، كمستشفى عام وذلك لعدم وجود مستشفى عام أو تعليمى لخدمة أهالى مركز ومدينة قليوب التى تبلغ عدد سكانها أكثر من( 2 مليون مواطن ) .

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