فى اطارة المبادرة الرئاسية ( مراكب النجاة ) دورة تدريبية للرائدات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

البحيرة : سعيد شتا

اكد اللواء هشام امنة – محافظ البحيرة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” والتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية والتعريف بكافة الانجازات والمشروعات العملاقة التى تتم على ارض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة

وفى هذا السياق نظم فرع المجلس القومى للمراة بالبحيرة دورة تدريبية للرائدات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بمكتبة مصر العامة بدمنهور والتى تعد أولى فاعليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية “مراكب النجاة ) لمناهضة الهجرة الغير شرعية بمحافظة البحيرة برعاية اللواء / هشام امنة – محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

حيث من المقرر ان تستمر الدورة لمدة يومين تحت إشراف أ جمال عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة لشئون الفروع بالأمانة العامة بالقاهرة و ايزيس محمود مدير عام التدريب بالأمانة العامة بالقاهرة.

وتم خلال الدورة التدريبية اليوم عقد ورشتين عمل للرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي والصحة ومحو الأمية بمشاركة 150 رائدة تم خلالها تدريبهم على عدة محاور لتنفيذ حملة طرق الأبواب عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة).

وكذا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ،والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة والتركيز علي ريادة الاعمال والفرص المتاحة بالمشاريع القومية. وسبل الهجرة الآمنة، وأهمية التأهيل المهني.

ومن المقرر بدء تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية 20 يناير الجارى ولمدة ثلاثة ايام فى 150 تابع للقرى بخلاف القرى والمراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية ومنافذ الهجره

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