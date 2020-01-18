القبائل العربية : نويد ” أبو العينين ” في انتخابات البرلمان بالجيزة

أعلن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب اليوم السبت، تأييده المطلق لرجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وذلك في الانتخابات البرلمانية التكميلية عن دائرة الجيزة .

وقال الشيخ عصمت العقبي، رئيس مجلس عموم القبائل العربية، إن دعم مجلس القبائل العربية لأبو العينين لا يأتي من فراغ، ولكن لتاريخه البرلماني المشرف في مجلس الشعب السابق، ومواقفه المشرفة المؤيدة والمدافعة عن قضايا الوطن سواء داخل حدود البلاد أو خارجها .

وأضاف الشيخ العقبي أن أبو العينين ساند قضايا الوطن في الأوقات الحرجة التي مرت على مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو على الرغم من أنه لم يكن عضوا بالبرلمان حيث يمتلك أبو العينين علاقات قوية خارجية بصناع القرار ، وأكد الشيخ العقبي إن مجلس عموم القبائل العربية يتابع نشاطه السياسي والبرلماني على مدى عقود وهو نموذج للوطنية.

وذكر الشيخ عصمت العقبي الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية ودورها الاجتماعي وسط أهالي الجيزة بما يؤهله ليكون ممثلا لأبناء الجيزة في البرلمان.

واستقبل رجل الصناعة محمد أبو العينين صباح اليوم السبت وفد مجلس القبائل العربية بمصر وشبه جزيرة العرب، الذين شكروه على حفاوة الاستقبال وأثنوا على تاريخه المشرف ومسؤولية مؤسساته الاقتصادية ودورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتشغيل الآلاف من أبناء الوطن.

وكانت قد سادت حالة من الفرحة والسعادة أهالي الجيزة بعد تقدم رجل الصناعة محمد أبو العينين بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولاً على رغبة الأهالي ، حيث تعرض “أبو العينين” لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين، الذين اجتمعوا معه لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي لوفاته .

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