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الأهلي يستعد لذئاب الجبل بمعسكر مغلق

الأهلي يستعد لذئاب الجبل بمعسكر مغلق

كتب ضياء درويش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه في تمام  الرابعة مساء  اليوم السبت، وذلك في ختام استعداداته لمباراة المقاولون العرب؛ تمهيدا للدخول في معسكر مغلق عقب المران. 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في السابعة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري. 

وكان الأهلي، قد فاز على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية للمسابقة، ليواصل الفريق تصدره لبطولة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة محققا العلامة الكاملة.  

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