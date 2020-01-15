مركز شباب بهادة بطلا لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة على حساب شبين القناطر



استقبل اليوم استاد بنها الرياضي العرس الكروي الاشهر علي مستوي مديريات الرياضة في الجمهورية للسنة السابعة له علي التوالي نهائي دروي مراكز الشباب ، بين مركزي شباب بهادة وشبين القناطر لتنتهي بتويج مركز بهادة بطلا لهذا العام بفوزه باربعة اهداف مقابل ثلاثة أهداف لمركز شباب مدينة شبين بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

بداحفل التتويج بوصول اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، و محمد غريب مدير الادارة المركزية للتربية البدنية والمشرف العام على الدوري بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حيث استقبلهما الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، ووليد فروماي وكيل المديرية للرياضة ، و معتز بالله سليمان مدير ادارة الشباب بالمديرية، و عامر حمدي منسق عام الدوري بالقليوبية ، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة وفريق المراسم من شباب المديرية .

في حضور أعضاء مجلس النواب والإعلامين، ورئيس وأعضاء مجالس إدارات المركزين ومديري الادرات الفنية والفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

كما قدم فريق ذوي القدرات والهمم بالقليوبية والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحلم المصري والتي تنظمها وزارة الشباب عرضا فنيا في استراحة بين الشوطين والذي لاقى استحسان الحضور وتشجيعهم .

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمود الصبروط درع المديرية للمحافظ ، و محمد غريب ، وحمد حسن نائب شركة استادات ثم تسليم ميداليات البطولة لحكام المباراة النهائية ، ثم تسليم ميداليات المركز الثالث الذي حصلت عليه شبلنجة من ادارة شباب بنها وتسلمتها هبة مدير المركز ، والوصيف مركز شباب مدينة شبين التابع لادارة شباب شبين ، والفريق الفائز بالمركز الأول فريق مركز شباب بهادة لينهي بتسليم الكأس لفريق بهادة بطل دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة والتقط المحافظ صورة تذكار ية مع الفريق الفائز .

جدير بالذكر أن الدوري بدأ بمشاركة ٨٥ فريق على مستوى المحافظة وتمت التصفيات الأولية على مستوى الإدارات الفرعية لتصل إلى ٢٤ فريق ثم المربع الذهبي لتصل فرقتي بهادة وشبين للمباراة النهائية التي توجت فيها بهادة بطلا لدوري القليوبية في النسخة السابعة.

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