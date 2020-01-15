محمد سليم يكتب .. مازال الحلم يراودني .

مازال الحلم يراودني .

نعم احلم منذ زمن بعيد ان اري الخير في بلادي وفي وطني العربي كله من مشرقه لمغربه مازلت احلم ان اقوم بهدم جميع مصانع السلاح في اي مكان ومعي كل محبي السلام بحلم ان نبني مكانها مصانع تنتج معدات لحرث ملايين الافدنه واصلاحها وزراعتها بسنابل الذهب الاصفر لملئ البطون الجائعه في افريقيا وفي الوطن العربي

نزرع فيها الغيطان تنتج لنا زهرة الذهب الابيض ليكتسي كل عريان من خيوطه واقمشته وتحميهم من قسوة البرد القارص ابني مصانع لتنتج معدات لتنقب في باطن الارض وتخرج لنا الذهب الاسود من النفط والغاز مازلت احلم ببناء الاف

المصانع لبتكر اجهزه طبيه تساعد علي شفاء كل مريض وترحمه من عذاب المرض مصانع تنتج له الدواء مازلت احلم بالكثير والكثير اريد اري تلك احلامي في وطني العربي واحيانا يتهمني نفسي بالجنان من كثرة احلامي هل حقا اني مبالغ فيما اتمناه ؟



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