ضبط لحوم غير صالحة فاسدة بطوخ

كتب وحيد العطار

فى إطار توجيهات معالي اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة ضبط الأسواق وبتعليمات من السيد الاستاذ/ محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة موسعة للتصدى لظاهرة شوادر اللحوم التى ظهرت بالشوارع مؤخراً والتأكد من سلامة وجودة اللحوم التى تقوم ببيعها للمواطنين

وبحضور الدكتور/ عبدالله ابراهيم مدير الصحة العامة والمجازر بطوخ والاستاذ/ احمد عبدالفتاح مسؤل الرقابة التموينية بطوخ والاستاذ/ سمير عمر ناءب رئيس المدينة بضبط كمية من اللحوم بأحد الشوادر بمدينة طوخ وبفحصها بمعرفة الطب البيطرى ثبت ذبحها خارج المجزر وتنبعث منها راءحة كريهة ومتغيرة اللون وعلى الفور تم التحفظ على

اللحوم واستصدار قرار باعدامها فورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وصرح خيرى بأن صحة المواطن خط احمر وان الحملة مستمرة يومياً للتأكد تماماً من جودة جميع المنتجات التى تقدم للمواطنين

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