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شكر وتقدير للنائب العام علي إستجابة لما نشر بالتايم المصرية وإهتمامة بمشاكل الفلاحين بالقليوبية

شكر وتقدير للنائب العام علي إستجابة لما نشر بالتايم المصرية وإهتمامة بمشاكل الفلاحين بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل / حمادة الصاوي النائب العام علي إستجابة لما نشرتة جريدة التايم المصرية في سلسلة تحقيقات سابقة عن فساد ومخالفات بعض الجمعيات الزراعية بالقليوبية بالمستندات والتي تثبت تلاعب البعض في مستحقات الفلاحين بالقليوبية من عائد المعاملات المالية المستحقة لهم .

وبعد إطلاع سيادتة علي الخبر والمستندات أرسل للدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التحقيق فيما تم نشره بجريدة التايم المصرية وسرعة الرد على معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي النائب العام وسرعة إتخاذ اللأزم
كل التحية والشكر والتقدير لمعالي النائب العام المستشار حماده الصاوي على إستجابة سيادتة لما تم نشره بالجريدة والحفاظ على مستحقات الفلاحين بالقليوبية

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