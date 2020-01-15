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القضاء اللبناني يوجه تهمة “القتل العمد” لزوج نانسي عجرم

كشفت تقارير لبنانية اليوم الأربعاء أن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة “القتل القصد”، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: “ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر”.

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

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