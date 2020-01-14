وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي للمصريين في 2020

كشفت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عن المبادرة الرئاسية الثالثة التي من المقرر انطلاقها خلال عام 2020 بالتوازي مع مبادرتي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مبادرة لصحة الأم والطفل.

وقالت د.هالة زايد، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 14 يناير، إن المبادرة الثالثة المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، هي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضانات والرعايات المركزة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سيتم ربطها بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.

وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضانات والرعايات المركزة، تستهدف مواجهة أزمة نقص حضانات حديثي الولادة والمبتسرين، وأسرة الرعايات المركزة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، منوهة أن العمل يجري على قدم وساق في ميكنة خدمات الرعايات الحرجة والعاجلة، وتحديد نقاط الضعف في المنظومة.

وشددت وزيرة الصحة، على فخرها الشديد بنجاح الوزارة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.



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