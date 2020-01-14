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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين : 25 يناير سيظل عيدا للشرطة فقط

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين : 25 يناير سيظل عيدا للشرطة فقط

كتبت بسنت طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان ذكري 25يناير ستظل عيدا للشرطة فقط وان احداث يناير 2011 بدأت بمؤامرة مخططه لتحويل البلاد الي ساحة للقتال ونشر الفوضي والانفلات  وانتهت بصحوة جمعت الشعب علي مواجهة الارهاب و بدء مرحلة البناء والتنمية واعادة الدولة الي الريادة .

واضاف ان يناير 2011 كشف النقاب عن عصابة الاخوان الارهابية كانت تعيش معنا لكنها كانت تتأمر علي الوطن للوصول للحكم ثم تسليم الوطن الي اعدائه .

مشيرا ان اعمال النهب والسرقة والفوضي وانتشار ظاهرة البلطجة في الشوارع وتهديد امن المواطنين اكبر دليل علي اجرام الجماعة الارهابية و ان الاحداث المتلاحقة ازاحت النقاب عن مخطط دولي حقير لاغراق مصر في بحر من الظلام لكن جاء الرئيس السيسي ليقضي علي امال دول العداء وقضي علي احلام الجماعة الارهابية بفضل جهود الجيش والشرطة وتلاحم الشعب .

 

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