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شطب 15 طبيبا وصيدليا بالقليوبية واحالتهم للتحقيق

ننشر رد فعل مديرية الصحة بالقليوبية علي فضيحة سرقة المال العام
ننشر رد فعل مديرية الصحة بالقليوبية علي فضيحة سرقة المال العام

في رد فعل غياب الدكترة  قام مسئول الوحدة المحلية بشبلنجة التابعة لمجلس مدينة بنها بالمرور اليوم على المنشأت الحكومية التى تقع فى نطاق الوحدة المحلية بشبلنجة وقد قاموا بالمرور المفاجئ علي الوحدة الصحية بالفاروقية ونظرا لعدم تواجد العاملين قام مسئول الوحدة بالشطب علي خمسة عشر طبيب وصيدلي وموظف وعامل وقام بعمل مذكرة لرئيس المدينة لارسالها لمدير الادارة الصحية للتحقيق معهم .

 

كما قام مسئول الوحدة بالمرور المفاجئ على  مركز شباب كفر مويس يجد سوى موظفة واحدة بمقر العمل فقام على الفور بالشطب على المتغيبين واعد مذكرة لرفعها لرئيس المدينة لتحول لوكيل وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم حيالهم .. جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس حمدى سلامة رئيس  رئيس مركز ومدينة بنها .

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